Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet mensupları için yüz koruyucu siperlik üretti - Son Dakika

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, meslek liselerinde ve bilim ve sanat merkezlerinde emniyet personelinin kullanması için yüz koruyucu siperlikler üretti.

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, emniyet personelinin kullanması için üretilen yüz koruyucu siperlikleri Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabahattin Dülger, meslek liselerinin seferberlik ruhuyla çalıştığını, koronavirüsle mücadelede emniyet mensuplarının da ön saflarda yer aldığını kaydetti.

Polis teşkilatının her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Dülger, şunları aktardı:

"Bu süreçte emniyet mensuplarımızın çalışmalarına katkı sağlamak istedik. Bilim sanat merkezlerimizde 3 boyutlu yazıcılarla ve mesleki ve teknik anadolu liselerimizin atölyelerinde üretilen yüz koruyucu siperlikleri İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Okullarda üretilen ürünlerin dağıtımı valilik koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Üretilen ürünler başta sağlık ve emniyet çalışanları olmak üzere valiliğin koordinasyonunda kaymakamlıklar bünyesinde kurulan VEFA grupları ile işbirliği içinde 65 yaş üstü vatandaşlara, ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Bu çalışmalar kapsamında idareci ve öğretmen arkadaşlarımızla öğrencilerimizin gayretlerini çok anlamlı görüyoruz."

Öte yandan emniyet teşkilatında bugüne kadar bin 500 adet yüz koruyucu siperlik ile 5 bin adet cerrahi maske teslim edildiği öğrenildi.