Bursa milli ırk angora tavşanını, yeniden ülkeye kazandırmayı istiyor

Türkiye'de nesli tükenmekte olan Angora tavşanı uzun tüyleri ve görünüşüyle dikkat çekiyor. İsmini Ankara'dan alan ve yerli bir ırk olan Angora tavşanı yurt dışından 6 bin liraya getirilerek bakılıyor. Angora tavşanının tüyü giyim sanayi ve astronot kıyafetlerinde kullanılıyor.

Tüyleri 40 santimetreye kadar uzayan Angora tavşanı, 2000'li yılların başında alacak ve işleyecek firmalar olmaması nedeniyle yok denecek kadar azaldı. Hobi olarak tavşan yetiştiren Mehmet Şahin, Angora tavşanını Türkiye'ye getirerek 6 bin liraya satıyor. 8 Angora tavşanına sahip olan Şahin, tavşanların üremesini sağlayarak milli ırkımız olan cinsi yeniden ülkeye kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

TÜYÜ UZAY KIYAFETLERİNDE KULLANILIYOR

Angora tavşanı ile ilgili bilgiler veren Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar, Angora tavşanı olarak geçen Ankara tavşanı, Ankara kedisi, Ankara keçisi, bizim yerli gen kaynaklarımızdı. Ama maalesef bize ait olan bu gen kaynaklarını kaybettik. 1700'lü yıllarda tekrar elde ettik, en son hatırladığım Ankara Üniversitesi'nde Angora tavşanı ile çalışmalar yapan arkadaşlar vardı. Ama hem Türkiye'de ekonomik karşılığı olmadığı için hem de gerekli alt yapımız olmadığı için ırk üretimi olmayan bir ürün. Bu boşluk doldurulacaktır. Şu anda Çin ve Kore bunun liderliğini üstlenmiş ülkeler. Ciddi ekonomik değeri olan bir yünden söz ediyoruz. Çünkü Angora tavşanının yünü hem ısı tutması açısından hem de ses geçirgenliği açısından çok uygun bir materyal olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bebeklere ait hazırlanacak ürünlerde doğal olması sebebiyle ve birçok alerjik reaksiyonu önlemesi nedeniyle çok uygun bir materyaldir. Ayrıca uzay çalışmalarında astronotların giydiği kıyafetlerinde olmazsa olmazlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yine elektromanyetik dalgalar ilişkisi sebebiyle romatizma hastaların kullandığı battaniyelerde önemli bir ham madde olarak karşımıza çıkıyor. Ama maalesef ülkemizde henüz ekonomiye katma değer sağlayacak bir üretim alt yapısı henüz mevcut değilö dedi.

'ANGORA TAVŞANI RAHATLIKLA BAKILABİLİR'

Angora tavşanı ülkemizde olmadığı için fiyatının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, Aslında rahatlıkla bir üretim yapılacak bir hayvan. Yani bir tavuk kümesi gibi bir yerde bakılabilir. Besleme açısından bir sıkıntı yok. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra 3 ayda bir kırkım yapılarak çok ciddi bir yün toplanabilir. Yılda 800 grama yakın bir yün verecek hayvandan bahsediyoruz. Hanımların sürekli söylediği Angora kazakları dediği o tüylü kazakların yapımında şapka yapımında kullanılan çok iyi bir tekstil ham maddesidir. Özellikle kırsal kalkınma için doğru bir organizasyonla yapılabilir. Havacılık ve uzay sanayinde yeni imkanları olan bir üründür. Bugünlerde insanların daha doğala dönmeyi tercih ettiği bir dönemde çok iyi bir piyasası oluşturulabilirö dedi.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ TEK TAVŞAN IRKIö

Angora tavşanının özellikleri hakkında konuşan Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu Tavşan Komisyonu üyesi Tahsin Işık, Yün kalitesi çok yüksek olduğu için tekstil sanayide çok aranan yün özelliğine sahip. Aslında milli ırkımız. Türkiye'ye özgü tek tavşan ırkı. Kaliteli yünü 40 santimetreye kadar uzayabiliyor. Tekstil sanayisinde aranan özelliğe sahip. Tekstilde kullanılabiliyor. Birçok giyim eşyasında kullanılabiliyor. Hatta ısı yalıtımı çok iyi olduğu için uzay elbiselerinde kullanılıyor. Biz ülkemizde bir şey üretirken, fizibilitesini yapmıyoruz. Ürettiğimiz ürünü 'Nasıl pazarlarım' diye bir çaba içerisinde değiliz. Komşumda var arkadaşımda var o yüzden ben de yaparım mantığı ile yaklaşılıyor. Ne yazık ki ürettiklerini pazar bulamadıkları için üretim uzun ömürlü olmuyor. Angora tavşanı sahip çıkılması gereken bir değer öncelikle. Ama eğer detaylı bir üretim yapılabilirse tekrar ülkemize kazandırılabilirse, mevcut bir popülasyon oluşturulabilirse tekrar hem yünü hem damızlık, damızlık altı satışları yeni iş kolları açabilirö diye konuştu.

'YURTDIŞINDAN TANESİNİ 6 BİN LİRAYA ALIYORUZ'

Dünyanın dört bir yanında Angora tavşanının yetiştirildiğini söyleyen Işık, Romanya, Hollanda, Almanya hatta Rusya, Güney Amerika ve Çin'e kadar birçok ülkede Angora tavşanı yetiştiriliyor. Angora tavşanının ismi zaten Ankara'dan geliyor. Ankara tavşanı. Kendi ırkımız. Amacımız Angora tavşanına sahip çıkmak. Biz bir adım attık. Değerli hobici arkadaşlardan da bu değere sahip çıkmasını istiyoruz. Angora tavşanı üretilirse ülkemize yeni bir iş kolu tekrar kazandırılabilir. Ülkemizde 2004 yılına kadar en son kayıtlara göre Ankara Üniversitesi yetiştirmiş. Pazar ve yünü işleyecek bir firma olmadığı için tamamen Avrupa'ya gönderimi yapılmış. Avrupa'daki pazar da yün alımını durdurduktan sonra pazar bittiği için insanlar bu hayvanı üretmekten vazgeçmiş ve ülkemizde kalmamış ne yazık ki. Bu ırk Türkiye'de olmadığı için yurt dışından getirdiğimiz zaman tanesini yaklaşık 6 bin liraya getiriyoruzö dedi.