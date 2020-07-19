Bursa milli otomobille yenilik yolculuğunda vites artırdı - Son Dakika

Bursa milli otomobille yenilik yolculuğunda vites artırdı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Gemlik'te temeli atılan Türkiye'nin milli otomobil projesinin ülke sanayisi açısından yeni bir milat niteliği taşıdığını belirterek, "Bursa'da sahip olduğumuz üretim yeteneğini ülkemizin 60 yıllık rüyasını...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Gemlik'te temeli atılan Türkiye'nin milli otomobil projesinin ülke sanayisi açısından yeni bir milat niteliği taşıdığını belirterek, "Bursa'da sahip olduğumuz üretim yeteneğini ülkemizin 60 yıllık rüyasını gerçekleştirmek üzere sergileyeceğiz. Fabrikamızın temeli atıldı. İlk otomobilimizin banttan inmesini de yine büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.

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BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, milli otomobil projesinin Türkiye'nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere "Yeni Lige Yolculuk" mottosuyla hayata geçtiğini hatırlatarak, "1961 yılında 'Devrim' ile başlayan hayalimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nihayet gerçeğe dönüştü. Ülke ekonomimiz için tarihi bir adım olan ilk yerli ve milli elektrikli otomobilinin üretileceği fabrikamız Bursamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Artık ilk otomobilimizin banttan inmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. İş dünyamıza duydukları güvenle milli otomobil projesini gerçekleştirecek olmanın gururunu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.


Burkay, BTSO'nun milli otomobil üretimi için desteğini açıklayan ilk kuruluşlardan biri olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde hareket ettiklerini ifade etti. Bursa'da son 7 yılda hayata geçirdikleri projelerle konvansiyonel üretimden orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayiye dönüşüm hamlelerinin sonuç vermeye başladığını dile getiren Burkay, "TEKNOSAB, KOBİ OSB, BUTEKOM, Model Fabrika ve BUTGEM gibi ileri teknoloji odaklı projeler, insan kaynağına ilişkin yatırımlar ve gelişen lojistik imkanlarımızla Bursamızın üretim yeteneğini yerli otomobil projemizde de sergilemeye hazırız" şeklinde konuştu.


Bursa'da yerli otomobil projesine ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, şunları kaydetti:


"BUTEKOM bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarıyla yerli otomobilin araç ağırlığını ve yakıt tüketimini azaltırken, karbondioksit emisyonunda önemli bir standarda ulaşmayı amaçlıyoruz. 'Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi' kurma hedefiyle proje hazırlıklarımızı da tamamladık. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO ile birlikte BUTGEM bünyesinde düzenleyeceğimiz kurs programlarıyla elektrikli araçlar konusunda uzman teknik eleman yetiştireceğiz. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bu yıl açılacak olan hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi programına 40 öğrenci alarak eğitim öğretime başlayacaktır. Uludağ Üniversitemizin ve Bursa Teknik Üniversitemizin varlığı, mühendislik fakültelerimizden mezun olan gençlerimizin ulaştıkları yetkinlik seviyesi yerli otomobil projesinin başarısı ve yeni bir kalkınma hamlesini Bursa'dan başlatmamız için bizlere büyük fırsatlar sunuyor. Kamu-sanayici-üniversite işbirliğinde Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar kent ve ülke ekonomimize önemli kazanımlar getirecektir. Tüm yatırımlarımız ve kaynaklarımızla milli teknoloji hamlemizin en önemli atılımı olan yerli otomobil projesi için en yüksek düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz. Milli otomobilimizin uluslararası bir marka olması yolunda atılan tüm adımların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz." - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa milli otomobille yenilik yolculuğunda vites artırdı - Son Dakika Ekonomi

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