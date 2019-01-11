Son Dakika Haberleri: Bursa Minik Öğrenciler Sahipsiz Hayvanlar İçin Bağış Yaptı

Bursa Minik Öğrenciler Sahipsiz Hayvanlar İçin Bağış Yaptı

55 dakika önce

Minik öğrenciler sahipsiz hayvanlar için bağış yaptıBursa'da, Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) Okul Öncesi Eğitim Bölümü öğrencileri, barınaklarda yaşayan sokak hayvanlarına yönelik yardım kampanyası düzenledi.

Minik öğrenciler sahipsiz hayvanlar için bağış yaptı

Bursa'da, Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) Okul Öncesi Eğitim Bölümü öğrencileri, barınaklarda yaşayan sokak hayvanlarına yönelik yardım kampanyası düzenledi. 'Bir Kap Sevgi' projesi kapsamında toplanan 1 ton 107 kilo mama ve kulübeler Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) Okul Öncesi Eğitim Bölümü'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, 'Bir Kap Sevgi' projesi kapsamında sahipsiz hayvanlar için mama ve kulübe bağışı yaptı. Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen teslim örteninde çocuklar, 1 ton 107 kilo kedi ve köpek maması, 521 kilo süt ve 20 koli battaniye ile kıyafeti de yetkililere teslim etti. Daha sonra merkezi gezerek, hayvanlarla yakından ilgilenen minikler, barınaktaki hayvanlarla oyun oynadı. Çocuklarca kendilerine teslim edilen kedi, köpek ve kuş evlerini ilçenin muhtelif noktalarına yerleştireceklerini aktaran Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, proje sayesinde sokak hayvanlarının barınma ve yeme içme sorunlarını bir nebze de olsa ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:39 Kaynak: DHA

Bursa, Yıldırım, Güncel
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