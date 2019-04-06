Son Dakika Haberleri: Bursa Minik Yücel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa Minik Yücel Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Minik Yücel son yolculuğuna uğurlandıBursa'nın Karacabey ilçesinde apartmanın 5. katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yücel Öç, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Minik Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde apartmanın 5. katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yücel Öç, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay önceki gün saat 18.00 sıralarında Karacabey ilçesinde meydana geldi. Misafir olarak bulunduğu B5 Blok 5. katın merdiven boşluğundan zemine çakılan 9 yaşındaki Yücel Öç ağır yaralandı. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karacabey TOKİ Erhan Kındır İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yücel Öç, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında sevenlerinin gözyaşları arasında şehir mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:48 Kaynak: DHA

Bursa, Karacabey, Güncel
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