BURSA Misinaya takılan pelikanı kurtardılar - Son Dakika

Misinaya takılan pelikanı kurtardılar

Bursa'daki Boğazköy Barajı'nda misinaya takılan pelikan, itfaiye tarafından kurtarılarak, doğaya salındı.

İnegöl Boğazköy Barajı'na doğru inen sürü içerisindeki pelikanlardan biri, misinaya takıldı. Çırpınan pelikanı fark eden Hamzabey Mahallesi Muhtarı Sadullah Arda durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, açtıkları botla suda ilerleyerek pelikana ulaştı. Pelikanın ayağındaki misinadan kurtarılarak doğa salınma anı amatör kameraya yansıdı.