Son Dakika Haberleri: Bursa mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttu
Son Dakika Güncel Bursa mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttu - Son Dakika

Bursa mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttu

6 saat önce

Mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttuBursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Caddesi'nde bulunan bir mobilya dekorasyon atölyesinde meydana geldi. Otomobili ile yoldan geçen vatandaşlar, atölyeden alevlerin yükseldiğin görüp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sörede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sebebiyle, atöylede büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttu

Murat Erat, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da bir kadın, bebek arabasıyla her gün köpeğini gezintiye çıkarıyor
Geri sayım başladı! Yerli otomobil Gebze'de üretilecek Park halindeki 2 araç, mangal kıvılcımından dolayı kül oldu Evde yalnız kalan 2 kardeş, çıkan yangında feci şekilde can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:54:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]