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Bursa mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttu
6 saat önce
Mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttuBursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:46 Kaynak: DHA
Mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Yangın, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Caddesi'nde bulunan bir mobilya dekorasyon atölyesinde meydana geldi. Otomobili ile yoldan geçen vatandaşlar, atölyeden alevlerin yükseldiğin görüp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sörede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sebebiyle, atöylede büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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