Son Dakika Haberleri: Bursa Mobilyanın Rengi Değişti

Bursa Mobilyanın Rengi Değişti

1 saat önce

Mobilyanın başkenti olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyanın rengi değişti.

Mobilyanın başkenti olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyanın rengi değişti. Tüm mobilyacılar 41'inci İnegöl MODEF uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda yeni renklerle ürettikleri mobilyaları görücüye çıkardılar. 2018 yılı sonuna kadar ceviz, beyaz, ikru, antresit gibi renkler 2019 yılında rafa kaldırıldı. 2019 yılının moda renkleri artık siyah, uzay taşı, pastel renkleri.

41'inci İnegöl MODEF uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda yeni sergilenen 2019 yılı modelleri müşterilerin ilgisini çekiyor. Fuarı gezmeye gelen ziyaretçiler geçen seneye göre farklılıktan oldukça memnun. Fuarda mobilyacıların yeni renklerde ürettikleri mobilyalar görücüye çıkarken, 2018 yılının renkleri rafa kaldırıldı. 2018 yılında ceviz, ikru, antresit gibi renklerle müşterilerinin karşısına çıkan mobilya üreticileri, bu sene fuara yeni renklerle iddialı giriş yaptı. Siyah, uzay taşı ve pastel renkleri kullanan üreticiler fuarı gezmeye gelen ziyaretçilerden tam not aldı. Fuarda stant açan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, fuarın oldukça güzel gittiğini belirterek, 'Geçen yıla göre ziyaretçi sayımız oldukça güzel. Hem Türkiye hem de yurtdışı alıcılarına yeni modellerimizi, yeni renklerimizi gösteriyoruz. Türkiye'nin mobilyada 2019 modasını belirlemiş olduk. Fuarımızla birlikte bir çıkış yakalarız inşallah.ö dedi.

MOBİLYANIN RENKLERİ DEĞİŞTİ

Mobilyanın renklerinin değiştiğini söyleyen Ayhan, 'Ceviz, ikru, antresit renklerimiz eskiden daha çok kullanılıyordu. Artık yeni renklerimiz; siyah, uzay taşı, pastel renkleri. Gençlerin daha çok tercih ettikleri renkler bu sene moda oldu. Klasik eski renklerden ziyade, göz alıcı renkler tercih ediliyor. Genç çiftler özellikle spor modelleri daha çok beğeniyorlar. Ürünlerin portatif olması, şuanda 2+1, 1+1, 1+0 evlerde tercih ediliyor. Büyük kentlerde evlerin küçülmesiyle, mobilyaları da küçülüyor. Mobilyacımız bunlara ayak uydurdu. Mobilyanın rengi değiştiö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:11 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Murat Erat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İller Bankası'na En Borçlu Belediye Bursa Tüfeğiyle Dükkan Basan Saldırgana, Sokak Ortasında Öldüresiye Dayak Kamerada! 22 Oyla Seçimi Kaybetmesine Rağmen Muhtar Oldu, Köy Ayaklandı Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 10:27:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Mobilyanın Rengi Değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]