Bursa, modanın başkenti Paris’te gövde gösterisi yaptı
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmalar, Fransa'nın başkenti Paris'te Premiere Vision ve Texworld fuarlarına çıkarma yaptı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmalar, Fransa'nın başkenti Paris'te Premiere Vision ve Texworld fuarlarına çıkarma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:06
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