Bursa "Model Fabrika"da eğitimler başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) yalın üretim süreçleriyle birlikte verimlilik ve kalite artışı sağlamak için kurguladığı "Model Fabrika"da işletmelere yönelik eğitimler başladı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bursa Model Fabrika'da, "Öğren-Dönüş" uygulamasının temeli olan etaplar kapsamında eğitim veriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen eğitimlerde Bursa Model Fabrika (BMF), deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor. Fabrika, KOBİ'lerin dijital üretime geçiş uygulamalarına hız kazandırırken, Bursalı firmaların bu sürece uyumlarını kolaylaştırıyor.

Firma üst yöneticilerine ilk olarak sınıf ortamında işletmelerdeki verimlilik ve kaliteyi artırmak için 19 ayrı modül hakkında sunum yapılıyor. Proses akışlarından standartlaştırmaya, değer akış şema hazırlanmasından iş - zaman etüdüne kadar farklı başlıklarda firma çalışanlarına detaylı brifing veriliyor.

Hem teorik hem pratik eğitim

Teorik eğitimlerin ardından firma yöneticileri Model Fabrika'nın uygulama alanına geçiyor. Bu bölüm, yöneticilere teorik olarak verilen sunumun uygulamalı olarak anlatılması şeklinde gerçekleşiyor.

Bursa Model Fabrika, sadece işletmelere yönelik verilen eğitimlerle sınırlı kalmıyor. Fabrika içi danışmanlık uygulamaları kapsamında merkez, ayrıca yalın üretimden dijital dönüşüme giden yolculukta firmaların yanında yer almayı sürdürüyor. Model Fabrika'nın görevli uzmanları bu süreçte firmaların sürece hızlı uyumu için destek sağlıyor. Bu uygulama, merkezin teorik ve pratik eğitim yöntemlerinin deneyimsel öğrenme prensipleri çerçevesinde birleştirilmesine de katkı sağlıyor.

"Kentimiz için büyük bir avantaj"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda kurgulanan Bursa Model Fabrika'nın firmaların yeni sanayi dönüşümüne hazırlanmasında büyük katkı sağladığını vurguladı.

Burkay, Bursa Model Fabrika'nın verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalara rehberlik yaptığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Merkez, işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkeleri ve deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlıyor. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda milli ve yerli hamlelerle daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine inancımız tamdır. Bu noktada Model Fabrika gibi önemli bir merkezin Bursa'ya kazandırılmasının kentimiz için büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu gerekli altyapı ve insan kaynağı için destek sağlamaya devam edeceğiz."