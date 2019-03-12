Bursa Model Fabrika’daki geleceğin teknolojisi CDMVision’dan
1 saat önce
CDMVision, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü desteği ile hayata geçirilen Bursa Model Fabrika'da artırılmış gerçeklik alanındaki yeni teknolojisi Augmented Distant Services (ADS)'i hizmete sundu.
CDMVision, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Örgütü desteği ile hayata geçirilen Bursa Model Fabrika'da artırılmış gerçeklik alanındaki yeni teknolojisi Augmented Distant Services (ADS)'i hizmete sundu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:45
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