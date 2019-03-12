Son Dakika Haberleri: Bursa Model Fabrika’daki geleceğin teknolojisi CDMVision’dan

Bursa Model Fabrika’daki geleceğin teknolojisi CDMVision’dan

1 saat önce

CDMVision, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü desteği ile hayata geçirilen Bursa Model Fabrika'da artırılmış gerçeklik alanındaki yeni teknolojisi Augmented Distant Services (ADS)'i hizmete sundu.

Bursa Model Fabrika’daki geleceğin teknolojisi CDMVision’dan, System.String[]
CDMVision, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü desteği ile hayata geçirilen Bursa Model Fabrika'da artırılmış gerçeklik alanındaki yeni teknolojisi Augmented Distant Services (ADS)'i hizmete sundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:45 

Bursa, Ekonomi
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