Son Dakika Haberleri: Bursa Model Fabrika için güçlü işbirliği

Bursa Model Fabrika için güçlü işbirliği

33 dakika önce

Bursa Uludağ Üniversitesi ve BTSO, Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi (Model Fabrika) projesi için protokol imzaladı.

Bursa Model Fabrika için güçlü işbirliği, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi ve BTSO, Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi (Model Fabrika) projesi için protokol imzaladı. BUÜ, projeye bilimsel destek verecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi
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