Bursa Model Fabrika için güçlü işbirliği
33 dakika önce
Bursa Uludağ Üniversitesi ve BTSO, Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi (Model Fabrika) projesi için protokol imzaladı.
Bursa Uludağ Üniversitesi
ve BTSO, Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi (Model Fabrika) projesi için protokol imzaladı. BUÜ, projeye bilimsel destek verecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20
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