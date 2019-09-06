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Bursa Model Fabrikada eğitimler başladı

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) yalın üretim süreçleriyle birlikte verimlilik ve kalite artışı sağlamak için kurguladığı Bursa Model Fabrika'da işletmelere yönelik eğitimler başladı.

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) yalın üretim süreçleriyle birlikte verimlilik ve kalite artışı sağlamak için kurguladığı Bursa Model Fabrika'da işletmelere yönelik eğitimler başladı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:39 
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