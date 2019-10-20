Son Dakika Haberleri: Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali
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Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali

27 dakika önce

Bursa Model Uçak Kulübü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali" ilgi gördü.

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Bursa Model Uçak Kulübü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali" ilgi gördü.

Yunuseli Havaalanı'nda bu yıl ilki düzenlenen etkinliğin son gününde, akrobasi model uçak ve helikopterlerle gösteriler yapıldı.

Türkiye'nin bazı illerinden katılımcılar F3A, F5E, planör, patlar motorlu ve jet motorlu uçaklarıyla etkinlikte yer aldı.

Ayrıca, ultralight hava araçları gösterisi de ilgiyle izlendi.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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