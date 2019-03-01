Son Dakika Haberleri: Bursa Motosiklet Dostu Bariyerlere Kavuşuyor

Bursa Motosiklet Dostu Bariyerlere Kavuşuyor

1 saat önce

"Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması" kapsamında Bursa'da motosiklet dostu bariyerlerin kurulumuna başlandı.

Bursa Motosiklet Dostu Bariyerlere Kavuşuyor, System.String[]
"Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması" kapsamında Bursa'da motosiklet dostu bariyerlerin kurulumuna başlandı.

Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince İznik- Yenişehir Karayolu'nda iki virajdaki 700 metrelik çelik bariyerler, motosiklet dostu plakalar ile kaplandı.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkan Yardımcısı Soner Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, motosikletten düşme durumunda çelik bariyerlerin sürücülere zarar verdiğini belirtti.

Motosiklet dostu bariyerlerle bu tehlikenin atlatılacağını dile getiren Kılıç, şunları belirtti:

"Yere düştüğümüzde bunlara vurup yol üstünde kalabileceğiz. Türkiye'de 2012 ve 2017 yılları arasında 4 bin 400 ölümlü motosiklet kazası oldu. Bunların yüzde 50'sinden fazlası da uzuv kopması nedeniyle kan kaybından. O yüzden motosiklet dostu bariyerler istedik. Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, İznik-Yenişehir hattındaki özellikle virajlı savrulma noktalarında ilk uygulamayı yaptı."

Kılıç, özellikle motosikletlerin sıklıkla seyahat ettikleri Doğancı Barajı, Uludağ Yolu, Burhaniye ve Ayvacık gibi tehlikeli yerlerin tespit edildiğini, buralarda da aynı uygulamanın yapılacağını vurguladı.

Kılıç, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun girişimiyle başlayan hareketin, "katil bariyer" sorunununa kalıcı bir çözüm getireceğini de sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, pilot olarak hayata geçirilen "Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması"ını 9 Şubat'ta Antalya'da başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:51 Kaynak: AA

Yenişehir, Bursa, Motosiklet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ Yolunda Öğrencileri Taşıyan Otobüs Bariyerleri Aşıp Devrildi! 48 Kişi Yaralandı Uludağ'da Liselileri Taşıyan Tur Otobüsü Devrildi: 5'i Ağır, 25 Yaralı

Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı Kasap, Kendisine Küfreden Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 23:33:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Motosiklet Dostu Bariyerlere Kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]