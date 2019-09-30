Bursa motosiklet sürücüsü park halindeki araca böyle çarptı

Motosiklet sürücüsü park halindeki araca böyle çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir motosiklet yol kenarında park halinde bekleyen bir minibüse çarptı. Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Osmaniye Mahallesi, Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü İskender Tercan Can (18) yönetimindeki 16 KNJ 24 plakalı motosiklet, aniden manevra yaparak önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için kendisi de ani bir manevra yaptı. Bunun sonucunda, İskender Tercan Can, yol kenarında park halinde olan 16 P 6182 plakalı minibüse çarparak durdu. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri, aracı süren sürücüyü arama çalışmalarını başlattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.