BURSA Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi - Son Dakika

Yenişehir ilçesinde, park halindeki motosikletin gidonunun üzerinde yılanı gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü almak için birbiriyle yarıştı. Bu sırada kalabalığın sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Yoldan geçerken kalabalığı görüp gelen Salim Metcikızı, yılanı motosikletin üzerinden aldı. Yılanı omuzlarına koyan Metcikızı, kalabalığa poz verdi. Metcikızı, çağırılan itfaiye ekibinin uyarısı üzerine yılanı araziye götürüp, doğaya saldı.

Bursa 'da Salim Metcikızı (52), motosikletin gidonunda görülen yılanı yakalayıp, omuzlarına alarak poz verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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