Bursa Motosikleti Taksiye Bağlayıp Çektiler
50 dakika önce
Motosikleti taksiye bağlayıp çektilerBursa'nın İnegöl ilçesinde karayolunda hızla seyreden taksiye halatla bağlanan motorun görüntüleri bir başka araçta bulunan vatandaşın kamerasına yansıdı.
Motosikleti taksiye bağlayıp çektiler Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde karayolunda hızla seyreden taksiye halatla bağlanan motorun görüntüleri bir başka araçta bulunan vatandaşın kamerasına yansıdı.
İnegöl-Bursa Karayolu'nda motorunu bir aracın arkasına bağlayıp, 90 kilometre hızla seyreden motosiklet sürücüsü, yoldan geçen diğer sürücülerin kameralarına yansıdı. Karayolu güvenliğini tehlikeye sokan bilinçsiz sürücü bu şekilde kilometrelerce yol gittikten sonra gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:29 Kaynak: DHA
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