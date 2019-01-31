Son Dakika Haberleri: Bursa Motosikleti Taksiye Bağlayıp Çektiler

Bursa Motosikleti Taksiye Bağlayıp Çektiler

50 dakika önce

Motosikleti taksiye bağlayıp çektilerBursa'nın İnegöl ilçesinde karayolunda hızla seyreden taksiye halatla bağlanan motorun görüntüleri bir başka araçta bulunan vatandaşın kamerasına yansıdı.

Bursa Motosikleti Taksiye Bağlayıp Çektiler, System.String[]
Motosikleti taksiye bağlayıp çektiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolunda hızla seyreden taksiye halatla bağlanan motorun görüntüleri bir başka araçta bulunan vatandaşın kamerasına yansıdı.

İnegöl-Bursa Karayolu'nda motorunu bir aracın arkasına bağlayıp, 90 kilometre hızla seyreden motosiklet sürücüsü, yoldan geçen diğer sürücülerin kameralarına yansıdı. Karayolu güvenliğini tehlikeye sokan bilinçsiz sürücü bu şekilde kilometrelerce yol gittikten sonra gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:29 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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