BURSA Motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Avcı, ağır yaralandı - Son Dakika
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BURSA Motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Avcı, ağır yaralandı

05.03.2021 09:31

Motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Avcı, ağır yaralandıBURSA'da Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne yürüyerek giden Başkan Mevlüt Avcı'ya, motosiklet çarptı.

Motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Avcı, ağır yaralandı

BURSA'da Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne yürüyerek giden Başkan Mevlüt Avcı'ya, motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan Avcı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde meydana geldi. Gazhane Caddesi'nde Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne yürüyerek gitmek için yola çıkan Başkan Mevlüt Avcı'ya, B.A.'nın (28) kullandığı 59 ZJ 067 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 6 metre savrulan Avcı, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'yı Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Avcı'nın beyin kanaması geçirdiği, durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgede olay inceleme yapan polis, motosiklet sürücüsü B.A.'yı gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BURSA Motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Avcı, ağır yaralandı - Son Dakika

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