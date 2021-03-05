Kaza, saat 18.00 sıralarında Gemlik ilçesine bağlı Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde meydana geldi. Gazhane Caddesi'nde Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne yürüyerek gitmek için yola çıkan Başkan Mevlüt Avcı'ya, B.A.'nın (28) kullandığı 59 ZJ 067 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 6 metre savrulan Avcı, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'yı Gemlik Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Avcı'nın beyin kanaması geçirdiği, durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Esnaf, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BURSA Motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Avcı, ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.