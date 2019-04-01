Son Dakika Haberleri: Bursa Mudanya'da CHP'li Türkyılmaz Kazandı

Bursa Mudanya'da CHP'li Türkyılmaz Kazandı

37 dakika önce

BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hayri Türkyılmaz, yeniden belediye başkanı seçildi.

Bursa Mudanya'da CHP'li Türkyılmaz Kazandı, System.String[]
BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hayri Türkyılmaz, yeniden belediye başkanı seçildi. 

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hayri Türkyılmaz, yüzde 53.80 oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçilirken, AK Parti'nin adayı Ahmet Murat Önal ise oyların yüzde 41.87'sini aldı. 

HAYRİ TÜRKYILMAZ KİMDİR?

1955 tarihinde Bursa Mudanya'da doğdu. İlköğrenimini ve liseyi Mudanya'da okudu. 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitirerek elektrik mühendisi oldu. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Mudanya Tüketicileri Koruma Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Siyasi hayatına 1973 yılında CHP Gençlik Kolları'nda başladı. 1980 darbesinin ardından siyasi hayatına SODEP'in ilk üyelerinden biri olarak başlayıp sırasıyla SHP ve CHP'de devam etti. 3 Dönem SHP İlçe Başkanlığı yaptı. 1991 yılında ön seçimle SHP'den Bursa Milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde 25 yıl aradan sonra CHP'den Mudanya Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Türkyılmaz, Fransızca biliyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:31 Kaynak: DHA

Hayri Türkyılmaz, Bursa, Mudanya, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama Son Dakika! İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Mudanya'da CHP'li Türkyılmaz Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]