BURSA Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteği - Son Dakika

BURSA Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteği

Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteğiKÜLTÜR Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 'sit alanı' olan sahillerdeki, tescillenen tarihi yapıların etrafında bulunan işletmelerin ruhsatlarının iptal edilmesine karar verdi.

Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteği

KÜLTÜR Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 'sit alanı' olan sahillerdeki, tescillenen tarihi yapıların etrafında bulunan işletmelerin ruhsatlarının iptal edilmesine karar verdi. Bunun üzerine bölge esnafı yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Mudanya'nın tarihi ve kültürel dokusu korunarak yaşatılan Girit Mahallesi'nin yanı sıra Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesinin devamında bulunan Ömerbey Camii ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na kadar olan bölgedeki bazı binaları 'tarihi yapı' olarak tescilledi. Bu kararın ardından tarihi tescilli yapıların etrafında işletme olamayacağını belirten Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Mudanya Belediyesi'nden kafe ve restoran gibi işletmelerin ruhsatlarının iptal etmesini istedi. Bu gelişme üzerine iş yerlerinin kapanmasını istemeyen yaklaşık 300 bölge esnafı, yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

'300 CİVARINDA İŞLETME KAPANMA TELİKESİYLE KARŞI KARŞIYA'

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'ndan çıkacak kararı beklediklerini söyleyen esnaf Başar Yegül, "3 arkadaşımızın ruhsatları iptal oldu. Devamında bizlere tebligat yapılacağı bildirildi. Bu bölgede tescilli binalar var. Bu binaların çevresinde olan işletmelerin hepsi risk altında. Küçük bir bölge değil. Mudanya'nın içerisinde 136'ya varan tescilli bina mevcut. Bu binaların etrafında da 300 civarında işletme var. Bunların hepsi risk altında. Bunun üzerine bizler de hakkımızı arıyoruz. Burada çok emek sarf ediyoruz. Burayı tanıtıyoruz. Bölge için çok katkı sağlıyoruz. Uzun süredir Anıtlar Kurulu ile belediye arasında yazışmalar gerçekleşiyor. Yaklaşık 3 yılı bulan proje çalışmaları var. Bu bölgenin ticari bölge ilan edilmesini, turizme daha fazla yönelmesine yönelik çalışmalar var. Bu karar bir türlü geçmedi. 8 yıldır bir işletme çalıştırıyorum ve yıllardır bunu bekliyorum. Benden daha eski işletmeler de var. Beklentimiz, bu bölgedeki arkadaşlarımıza, ruhsatlarının verilmesi. Bizim ruhsatlarımızın risk altında olmaması ve rahat rahat çalışmak. Biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Hukuki yollara da başvuracağız" dedi.

'KARAR, MUDANYA ESNAFI İÇİN YIKIM OLDU'

Salgın sürecinde bankadan kredi çekerek personelinin maaşını ödediğini, normalle sürecinin ilk günlerinde de işletmesinin kapanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen bölge esnafından Cihan Kutlu ise şunları söyledi:

"Sezon dediğimiz 5 aylık gibi kısa bir süre var. Kışın esnafımız kendini çevirecek kadar para kazanır. Yazın sezon geldiğinde iş yaparız. Kenara para koyup kışı da böyle atlatırız. Tam kışı atlattık, sezon başlarken pandemi süreci başladı. Dükkanlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Çalışanlarımızı işten çıkarmadık. Maaşlarını vermeye çalıştık. Kredi çekmek zorunda kaldık. Bir sürü borç yaptık. Normalleşme süreciyle birlikte çalışmaya başlayarak borçlarımızı öderiz diye düşünüyorduk, ama bu ruhsat iptallerinin gelmesi Mudanya esnafı için yıkım oldu. Büyük bir sıkıntıya girdik."

BURSA Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteği

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteği - Son Dakika

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:58
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
16:50
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti         
16:43
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti         
16:42
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi         
16:39
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü         
16:37
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı         
16:34
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak         
16:26
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:19
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok         
16:17
Bombalama sonucu keşfedilen büyüleyici güzellikteki plaj: Playa Del Amor Bombalama sonucu keşfedilen büyüleyici güzellikteki plaj: Playa Del Amor         
16:09
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı         
15:59
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi         
15:55
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı         
15:52
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var         
15:28
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir         
15:23
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi         
15:20
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak         
15:17
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı         
15:17
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı 4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı         
15:09
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 18:01:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]