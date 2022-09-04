Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Eğitim Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde, K.T. isimli şahıstan poşet içerisinde 2,09 gram metamfetamin ile kağıt parçasında 2,67 gram selvi olarak adlandırılan uyuşturucu ve M.V. isimli şahıstan kağıda sarılı 1,52 gram selvi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mudanya polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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