Son Dakika Haberleri: Bursa Mudanya'nın Park ve Yeşil Alanlarının Tapuları Çocuklara Verildi

Bursa Mudanya'nın Park ve Yeşil Alanlarının Tapuları Çocuklara Verildi

5 dakika önce

Bursa'da 'Umut Tohumları' projesi kapsamında çocuklarla buluşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçenin parkları ve yeşil alanlarının tapularını temsili olarak çocuklara verdi.

Bursa'da 'Umut Tohumları' projesi kapsamında çocuklarla buluşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçenin parkları ve yeşil alanlarının tapularını temsili olarak çocuklara verdi.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Umut Tohumları' projesi kapsamında Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz Mütareke Meydanı'nda çocuklarla bir araya geldi. Ücretsiz oyun alanlarının kurulduğu parkta çocuklar doyasıya eğlendi. Bir grup öğrencinin dans gösterisinin ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çocuklara ilçede bulunan park ve yeşil alanlarının temsili tapularını teslim etti. Bir ülke ya da kentte çocuklar mutluysa oarada iyi şeyler yapıldığının göstergesi olduğunu söyleyen Türkyılmaz, Cumhuriyetin doğduğu, barışın ve kardeşliğin başkenti Mudanya'da güzel ve doğru işler yapmaya başladık. Bu kadar çocuğun yüzlerinin gülmesi, gözlerinin ışıldaması dünyanın en güzel mutluluğu. Demek ki doğru yoldayız. Bugün benim de çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çocukluğumuzda Mudanyamız o kadar güzeldi ki o kadar çok yeşil alanımız vardı ki bunlar yıllar geçtikçe yok oldu. İstiyorum ki bundan sonra yeşil alanlarımız, kamu alanlarımız çocuklarımız tarafından korunma altına alınsın. Onlar tarafından geleceğe, torunlarımıza taşınmasını istiyorum. İstiyorum ki o ağaçlık alanlarda bir aha kötü kötü binalar yapılmasın. Çocuklarımız çevre bilinci ile Mudanyamız'a sahip çıksın. Çevresi doğası korunmuş bir Mudanya'yı torunlarımıza taşıyalım. İşte bugün buradaki projesinin anlamı bu dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:48 Kaynak: DHA

Hayri Türkyılmaz, Bursa, Mudanya, Güncel
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