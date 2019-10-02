Son Dakika Haberleri: Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır
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Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır

1 saat önce

İşletmeye hazır hale getirilen Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı ile bin 240 dekar zirai arazi sulanabilecek.

Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır, System.String[]

İşletmeye hazır hale getirilen Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı ile bin 240 dekar zirai arazi sulanabilecek.

Mudanya, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:36 
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