Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı işletmeye hazır
1 saat önce
İşletmeye hazır hale getirilen Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı ile bin 240 dekar zirai arazi sulanabilecek.
İşletmeye hazır hale getirilen Bursa Mudanya Yalıçiftlik Barajı ile bin 240 dekar zirai arazi sulanabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:36
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