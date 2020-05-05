Bursa Müftülüğünden Şehreküstü'deki eski müftülük binasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Bursa Müftülüğü tarafından, müftülüğün yeni binasının yapıldığı Yalova Yolu üzerindeki hazineye ait arsanın tahsisine karşılık eski binanın bulunduğu Şehreküstü'deki yerin verilmesi hususunda Bursa'da görev yapan müftülerden hiçbirinin yazılı veya sözlü taahhüdü olmadığı ve böyle bir konunun da gündeme gelmediği bildirildi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, 1960-74 yıllarında Çancılar Resülzade İş Hanında hizmetlerini yürüten Bursa İl Müftülüğünün, o günlerde Bursa'da icrai faaliyette olan Din Görevlileri Derneği öncülüğünde Bursalı hayırseverlerin himmet ve desteğiyle Şehreküstü'deki arsayı satın alarak müftülük binasını inşa ettiği ve bu binayı Bursa İl Müftülüğüne tahsis ettiği belirtildi.

Binaya, 1980 darbesi sonrasında el konulduğu aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Daha sonraki yıllarda Türkiye Diyanet Vakfının müracaatıyla mevzu bahis yer, günün Bakanlar Kurulu kararıyla 1983'de Türkiye Diyanet Vakfına devredilmiş ve vakıf adına tescili yapılmıştır. Böylece Bursa Müftülük hizmetlerine, 1974'den 2017 yılına kadar bu binada devam edilmiştir. Şehrin büyüklüğüne mümasil, Müftülük personelinin ve hizmet birimlerinin artmasıyla ek hizmet binasına ihtiyaç duyulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Bakan ve aynı zamanda Bursalı olan sayın Faruk Çelik beyin girişimleriyle, Yalova yolu üzerinde bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğüne (Hazineye) ait bugünkü yer, Bursa İl Müftülüğüne 2013/2014'de tahsis edilmiştir.

Bu mülk, hazineye aittir. Şehreküstü'deki yer de Türkiye Diyanet Vakfının tapulu yeridir. Bu gerçekler ışığında şunu kesin ve net olarak söylemek durumundayız ki Yalova Yolu üzerindeki hazineye ait arsanın tahsisine karşılık Şehreküstü'deki yerin verilmesi hususunda, Bursa'da görev yapan müftülerden hiçbirinin yazılı veya sözlü taahhüdü olmamıştır ve böyle bir konu da gündeme gelmemiştir. Esasen böyle bir vebale ve dahi karar vermeye ilişkin ise (vakıf mülkü olması nedeniyle) müftülerin cüret etmesi ve karar vermesi söz konusu değildir."

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni bina projesi ile ilgili bütün prosedürler tamamlanmış olup, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşü ve onayı alınarak, şehrin siluetini bozmayacak şekilde kat sayısı azaltılarak ve karşılıklı mutabakata varılarak projelendirilmiş olup, her türlü harç, resmi izin ve vecibeler eksiksiz yerine getirilmiştir. Osmangazi Belediyemizin ruhsat ve iznine müracaat edilmiştir. Müracaatımız yerinde ve uygun bulunarak ruhsat işlemi onaylanması süreci tamamlanmıştır. Bu proje ile yapılacak binada Bursa'mızın kimliğine yakışan, gençlik merkeziyle, kitap kafesiyle, aile irşat, hac-umre bürolarıyla insanımıza çok hayırlı ve yerinde hizmet verilecektir ve inanıyoruz ki büyük memnuniyet ve duaya mazhar olacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."