BURSA MUHAMMED MURSİ İÇİN BURSA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
1 saat önce
Bursa'da yargılandığı mahkemede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
'da yargılandığı mahkemede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ulucami'de Bursa İl Müftüsü İzani Turan
tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Turan yaptığı konuşmasında, Bir Müslüman idareci ise halkının gönlünde yer almadır. Sadece halkının da değil ümmetin, bütün Müslümanların müşterek sevgilisi olması gerekir. Bu her birimiz için bir ibret vesikasıdır. Mısır neresi, burası neresi Bizi birbirimize bağlayan iman bağıdır, gönül bağıdır. Ben Muhammed Mursi'yi hiç görmedim. Sadece televizyonlardan gördüm ancak halkı için mücadele eden, Müslümanların derdiyle dertlenen bir yönetici olarak gördük. Cenabı Hak rahmet eylesin, bir Mursi gider başka Mursi'ler gelir. Önemli olan zulmün, zalimin yeryüzünde hayat hakkı bulamaması, iyilerin hakim olmasıdır. Biz Müslümanlar olarak iyilerin hakim olabilmesi için gayret etmeliyiz dedi.
Namazın ardında Mursi ve tüm şehitler için duaların edildi. Kalabalık, Zalimler için yaşasın cehennem sloganları atarak, dağıldı.
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