Bursa Mükemmellik Ödülü başvuruları başladı
2 saat önce
Bursa Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ve KalDer Bursa Şubesi işbirliği ile yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülü'nde 2019 yılı çalışmaları başladı.
Bursa Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ve KalDer Bursa Şubesi işbirliği ile yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülü'nde 2019 yılı çalışmaları başladı. Başvurular, 27 Eylül'de sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:10
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