Son Dakika Haberleri: Bursa Mükemmellik Ödülü başvuruları başladı
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Bursa Mükemmellik Ödülü başvuruları başladı

2 saat önce

Bursa Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ve KalDer Bursa Şubesi işbirliği ile yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülü'nde 2019 yılı çalışmaları başladı.

Bursa Mükemmellik Ödülü başvuruları başladı, System.String[]

Bursa Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ve KalDer Bursa Şubesi işbirliği ile yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülü'nde 2019 yılı çalışmaları başladı. Başvurular, 27 Eylül'de sona erecek.

Eylül, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:10 
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