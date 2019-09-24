Bursa Mükemmellik Ödülü başvuruları başladı

Bursa Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) ve KalDer Bursa Şubesi işbirliği ile yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülü'nde 2019 yılı çalışmaları başladı. Başvurular, 27 Eylül'de sona erecek.