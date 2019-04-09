Bursa Mükemmellik Ödülü için 3 kuruluş finale kaldı
37 dakika önce
KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD işbirliğinde 1998 yılından bu yana yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülü sürecinde finale kalan kuruluşlar açıklandı.
KalDer Bursa
Şubesi ve BUSİAD işbirliğinde 1998 yılından bu yana yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülü sürecinde finale kalan kuruluşlar açıklandı. Ödüller 17'nci Kalite ve Başarı Sempozyumu'nun ardından sahiplerini bulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14
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