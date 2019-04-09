Son Dakika Haberleri: Bursa Mükemmellik Ödülü için 3 kuruluş finale kaldı

Bursa Mükemmellik Ödülü için 3 kuruluş finale kaldı

37 dakika önce

KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD işbirliğinde 1998 yılından bu yana yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülü sürecinde finale kalan kuruluşlar açıklandı.

Bursa Mükemmellik Ödülü için 3 kuruluş finale kaldı, System.String[]
KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD işbirliğinde 1998 yılından bu yana yürütülen Bursa Mükemmellik Ödülü sürecinde finale kalan kuruluşlar açıklandı. Ödüller 17'nci Kalite ve Başarı Sempozyumu'nun ardından sahiplerini bulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14 

Bursa, Ekonomi
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