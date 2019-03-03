Bursa Murat Dalkılıç Şarkılarını Söylerken Aynı Anda Fotoğraf da Çektirdi
28 dakika önce
Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle Bursalıları coşturdu.
Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç
, şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle Bursalıları coşturdu. Dinleyicileriyle samimi diyaloglar kuran Dalkılıç, sahnede şarkılarını söylerken aynı anda sahnede hayranlarıyla fotoğraf da çektirdi. Pop müziğinin sevilen isimlerinden ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, dün gece Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde Bursalı hayranlarıyla buluştu. Sahnesinin açılışını sözü ve müziği Ara Akan imzalı 'Son Liman' isimli yeni single'ı ile yapan ünlü sanatçı, sahnedeki enerjisi ve danslarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserinin ikinci bölümünde hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmayan Murat Dalkılıç, sahnede şarkılarını seslendirirken diğer yandan da hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Ünlü sanatçı ile fotoğraf çekinebilmek için hayranları birbiriyle yarışırken, ortaya ise renkli görüntüler çıktı. Bursa'daki dinleyicilerine ilgileri için teşekkür eden Murat Dalkılıç, 'Uzun zaman olmuştu Bursa'ya gelmeyeli. Çok iyi oldu, yeni single çıkar çıkmaz ilk durağımız Bursa oldu dedi. 2 saat boyunca sahnede kalan Murat Dalkılıç, 'Bir Hayliö, 'Kırk Yılda Bir Gibisinö ve 'Lüzumsuz Savaşö ve Neyleyim İstanbul
'u gibi popüler şarkılarını da seslendirirken, samimi hareketleri ve sempatik diyaloglarıyla dinleyicilerinin gönlüne dokundu. Mekanı dolduran Bursalılar ise, ünlü sanatçının şarkılarına tek bir ağızdan eşlik ederek doyasıya eğlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:39 Kaynak: DHA
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