Bursa Müşküle'nin Suları 4 Yıldır Sarı Akıyor

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde içme suyunun sarı renkte ve kokulu akması mahalle halkını endişeye düşürdü.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde içme suyunun sarı renkte ve kokulu akması mahalle halkını endişeye düşürdü.



Ünlü şair Nazım Hikmet'in şiirlerinde sıklıkça yer alan ve anısına çınar ağacı dikilen İznik ilçesine bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde 4 yıldır sular sarı renkte akıyor. Mahalle sakinlerinin bu konudaki şikayetleri artarken, geçtiğimiz günlerde su borusundan yılan çıkması endişeleri artırdı.



BORUDAN ÇAMUR AKIYOR



Sudan şikayet eden ev hanımı Kader Köroğlu, 'Ben bu köye gelin geldiğimden beri buranın suları çok pis. Çok çamurlu akıyor. Çocuklarııma banyo bile yaptıramıyorum. Çaydanlıklarımızın içi hep kireç. Sularımızın temiz olmasını istiyoruz, borudan çamur akmasın artık" dedi. Bir diğer ev hanımı Kafiye Talan ise, "Sular bataklık suyu gibi akıyor, küf kokuyor. Bu su, ne banyo yapılacak, ne de yemeğe konulacak gibi. Ne olacak bu halimiz" ifadelerini kullandı.



SU BORUSUNDAN YILAN ÇIKTI



Su borularından 2 metrelik yılan çıktığını ifade eden Nezaket Aydın ise, 'Geçen gün su borusu patladı. Gittik baktık, içinde ölü yılan gördük, şok olduk. Koku yaptı. Arıtma suyu kullanıyoruz, o bile fayda etmiyor" diye konuştu.



Her yıl Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümünde adına dikilen çınarın başında anma gerçekleştirilen mahallenin sakinleri, sularının bu durumuna çözüm bulunmasını bekliyor.

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