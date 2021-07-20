Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde Yaşanan ve Sosyal Medyaya Yansıyan Olaya İlişkin Açıklama (19.07.2021) - Son Dakika

Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde Yaşanan ve Sosyal Medyaya Yansıyan Olaya İlişkin Açıklama (19.07.2021)

Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde Yaşanan ve Sosyal Medyaya Yansıyan Olaya İlişkin Açıklama (19.07.2021)
Son Güncelleme: 20.07.2021 01:15

Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili bu açıklamaya gerek görülmüştür.

Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili bu açıklamaya gerek görülmüştür.

Olay günü nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle acile gelen yeşil alan hastalarının bir süre beklemesinden kaynaklı olarak bekleyen bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandığı anlaşılmıştır.

Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür.

Sağlık personellerimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır.

Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Mustafakemalpaşa, Bursa, 112, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde Yaşanan ve Sosyal Medyaya Yansıyan Olaya İlişkin Açıklama (19.07.2021) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde Yaşanan ve Sosyal Medyaya Yansıyan Olaya İlişkin Açıklama (19.07.2021) - Son Dakika
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