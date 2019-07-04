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BURSA Müstakil ev yangında küle döndü

37 dakika önce

Müstakil ev yangında küle döndüBursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Kapalı Sopr Salonu yanında bulunan müstakil bir ev yandı.

Müstakil ev yangında küle döndü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Kapalı Sopr Salonu yanında bulunan müstakil bir ev yandı. Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Orta Mahalle Kapalı Spor Salonu yanında bulunan müstakil ev yandı. Akşamüstü saat 1830'da çıkan yangın,vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Mustafakemalpaşa İtfaiyesi'nin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Müstakil evde yalnız yaşayan Engin Aydınlar, işten evine döndüğü sırada evini yanmış halde buldu. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezkeni Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA Müstakil ev yangında küle döndü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:28 Kaynak: DHA
Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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