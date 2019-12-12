Bursa mutfağında emekleri geçen Giritlilere teşekkür - Son Dakika
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Bursa mutfağında emekleri geçen Giritlilere teşekkür

6 saat önce

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, "Osmanlı'dan Cumhuriyete Bursa Mutfağı Cennet Sofrasına" kitabında emeği geçen Giritlilere teşekkür edip, ilk kitapları kendilerine hediye etti.

Bursa mutfağında emekleri geçen Giritlilere teşekkür, System.String[]

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, "Osmanlı'dan Cumhuriyete Bursa Mutfağı Cennet Sofrasına" kitabında emeği geçen Giritlilere teşekkür edip, ilk kitapları kendilerine hediye etti.


Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin girişimleriyle düzenlenen programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik ile Halk Bilimci Folklor Araştırmacısı Zedal Kondakçı'yı ağırladılar. Programda Gedik, "Osmanlı'dan Cumhuriyete Bursa Mutfağı Cennet Sofrasına" kitabının hazırlanış ve basımına kadar olan öyküsünü anlattı. Bursa'nın yemek konusundaki zenginliğine vurgu yapan Gedik, bu kitapta Bursa'nın döneri, pideli köftesi, kestanesi dışındaki yemek kültürünü tanıtmak istediklerini söyleyerek, "Bütün ilçeleri gezerek yöresel tatlarını araştırıp tariflerini aldık. Bunlardan biride Mudanya ve Girit yemekleriydi. Mudanya'da 7 ablamızı ziyaret edip kendilerinden Akdeniz yeşilliklerinden oluşan Girit Mutfağı tariflerini de kitabımızda neşrettik. Bize gösterdikleri yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehranur Biricik ise, Giritlilerin yemek kültüründen bahsederek, yayınlanan kitapta Girit kültürü yemek tariflerine yer verdiği için emeği geçenlere teşekkür etti.


"Osmanlı'dan Cumhuriyete Bursa Mutfağı Cennet Sofrasına" kitabına Girit yemekleri tarifleriyle katkıda bulunan Girityalılar, Fatma Sevgi, Melda Üney, Melek Coşkun, Meral Ertokat, Sezer Arık, Neslin Arık, Zehranur Biricik oldu. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
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