Bursa müze gibi evde yaşıyor

Müze gibi evde yaşıyor

Bursa'da emekli bankacı Mehmet Şah Tay (57), 30 yıldır topladığı tarihi eserlerle evinin bodrumunu müzeye dönüştürürken, her odasını da antika eşyalarla donattı. Antika yatakta uyuyup antika sürahiden su içen Tay, öldüğünde evinin müze yapılması için ailesine vasiyet verdiğini açıkladı.

İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde 2 katlı bir evde yaşayan emekli bankacı Mehmet Şah Tay, 26 yaşından beri biriktirdiği antikaları, evinin bodrumunda oluşturduğu müzede saklıyor. Aralarında 300 yıllık olanların da bulunduğu antikalar, tüm odalarda da yer alıyor. Yatağı dahi antikadan oluşan Tay, ailesine öldükten sonra evindeki eserlerle mahalleye müze yapılması yönünde vasiyet verdiğini açıkladı.

300 YILLIK ESERLER VAR

Dedesi sayesinde tarihe ilgi duymaya başladığını kaydeden Mehmet Şah Tay, Dedemin yanında büyüdüm. Böylelikle tarihe olan ilgim ve özlemim arttı. 30 yıldan bu yana tarihi değeri olan her şeyi alıyorum. Müzede sergilenen eşyaların bazılarını hibe ettiler, bazılarını satın aldım. Bazılarını ikinci elciler veya hurdacılardan aldım. Araba tekerlekleri, gramofon, plaklar, eski radyolar, televizyonlar, gaz lambaları, gemi lambaları, silahlar, her türlü tarihi eşya var. En eski olanı ise Osmanlı Dönemi'nden kalan tabak, 300 yıllık bir eser. Bin civarında eser vardır dedi.

MAHALLELİNİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Topladığı tarihi eserlerin ilgi gördüğünü aktaran Tay, Eş, dost gelip görüyor. Onlar da arkadaşlarını alıp geliyor. Çok beğenenler oluyor. Bu eserler, ailemden biri gibi oldu. Satmayı düşünmüyorum. Çocuklarıma bırakacağım. Şu an evim müze gibi oldu. Aile vasiyetim var; ben öldüğümde mahalleye bu eserlerden oluşan müze yapıp adımı yaşatsınlar İfadelerini kullandı.