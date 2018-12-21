Son Dakika Haberleri: Bursa 'Myrleia Antik Kenti'ndeki Avm'nin Yapı Kayıt Belgesi Hukuksuz' İddiası Ek Görüntüler

Bursa 'Myrleia Antik Kenti'ndeki Avm'nin Yapı Kayıt Belgesi Hukuksuz' İddiası Ek Görüntüler

4 saat önce

Bursa 'MYRLEİA ANTİK KENTİ'NDEKİ AVM'NİN YAPI KAYIT BELGESİ HUKUKSUZ' İDDİASI ek görüntüler(Tür: Yurt)

Bursa 'MYRLEİA ANTİK KENTİ'NDEKİ AVM'NİN YAPI KAYIT BELGESİ HUKUKSUZ' İDDİASI ek görüntüler

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:55 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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