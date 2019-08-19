BURSA NİLFÜFER'DE CHP'Lİ BAŞKANIN İMARSIZ ALANA KAÇAK VİLLA YAPTIRDIĞI İDDİASI

BURSA Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in, İmar Barışı öncesinde imar izni olmayan bin 700 metrekare arsa üzerine 7 milyon TL'ye villa yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine başlayan tartışma büyüyor.

BURSA Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in, İmar Barışı öncesinde imar izni olmayan bin 700 metrekare arsa üzerine 7 milyon TL'ye villa yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine başlayan tartışma büyüyor. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, kaçak yapılan villanın derhal yıkılarak, sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Turgay Erdem ise villanın kendisine ait olmadığını söyleyerek, gerekli başvuruların ilgili bakanlıklara yapıldığını ifade etti. Villa sahibinin kendisinin şoförü olduğuna dair ortaya çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Erdem, Bizim belediyemizde iki yıl önce çalışıyordu. Ancak daha sonra kendisi ailesini gerekçe göstererek, ayrıldı. Şu anda kendi işini yapıyor. Ben de 1-2 defa binaya gittim dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, iddialara göre geçtiğimiz yıl, Hasanağa Mahallesi'nde bulunan ve imara kapalı olan baraj havzasında, bin 700 metrekare alana sahip arsa satın aldı. 7 milyon TL harcayıp, lüks villa yaptırdı. Sulama göletinin hemen yanında bulunan arsadaki ağaçlar da kesildi. Kısa sürede tamamlanan inşaatın ardından, villanın kapısının önüne asfalt döküldü. Villanın İmar Barışı'ndan önce yapılmasının gündeme gelmesiyle ilgili olarak AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ile CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem açıklamalarda bulundu.

'UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE KANITLADIK'

Villanın İmar Barışı'ndan önce yapıldığını belirten AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, Mesele yapının yapıldığı yer. Hemen sulama göletinin, doğal alanın başlangıç noktası. Plan yok ve kaçak yapılmış. Bu daha büyük sıkıntı. Bu binaya yapı kayıt belgesi alınmış. Yapı kayıt belgesi alınırken, yapının İmar Barışı'ndan faydalanabileceği söylenmiş. Yani 31 Aralık 2017'den önce yapıldığı söylenmiş. Bu tarihten önce yapılmadığını bizler uydu görüntüleriyle belirlemiştik. İmar Barışı'ndan yaklaşık 2 buçuk ay önce, burası ağaçların olduğu boş bir alan. Arsa da değil. 25 Nisan 2018'de bir uydu görüntüsü daha aldık. Yani İmar Barışı'ndan yaklaşık 4 buçuk, 5 ay sonra. Bu görüntüde ise arazinin tesviye çalışmaları ile küçük taş duvarların yapılmaya başlandığı görülüyor. Yani burası 31 Aralık 2017 yılından sonra yapılmaya başlanmış bir yapı, dolayısıyla İmar Barışı'ndan faydalanamaz dedi.

'YAPININ EN KISA ZAMANDA YIKILMASINI BEKLİYORUZ'

Olayın takipçisi olduklarını vurgulayan Ufuk Ay, Nilüfer Belediye Başkanlığı'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na, uydu görüntülerini verdik. Burası tarım alanıdır. İmar izni ve imar planı yoktur. Daha da önemlisi çok nadir doğal güzellikte olan bir yerdir. Baraj gövdesinin üstüdür. Su biriken, sulamada kullanılan, ihtiyaç anında içme suyu olarak da kullanılabilecek olan bir alanın hemen kıyısındadır. Bu nedenle bu yapı kaçağın ötesinde yapılmaması gereken bir bölgededir. Olayın takipçisiyiz. Kamuoyunda oldukça geniş yer buldu. Nilüfer Belediyesi'nden bir beklentimiz var. Biz bu yapının en kısa zamanda yıkılmasını bekliyoruz. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz diye konuştu.

'BAKANLIK YIKMAZSA BİZ YIKACAĞIZ'

Nilüfer Belediyesi Başkanı CHP'li Turgay Erdem ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Erdem, şunları söyledi

Nilüfer Belediyesi ve belediyemiz özelinde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ile başkanlarına karşı bir algı operasyonunun sonuçları olarak görüyorum. Bahsedilen konu ile hiçbir ilgim yok. Ne bana ait ne de benim herhangi bir şekilde yaptırım uyguladığım bir yer. Orayla ilgili şikayet geldiğinde Nilüfer Belediyesi olarak gittik. Mühür de vurduk. Ancak, tarafları çağırdığımız da bize yapı kayıt belgesi getirdiler. Konuyu kaçak inşaat üzerinden tartışıyorlar ama aslında tartışılması gereken şey, yapı kayıt belgesinin kimin tarafından verildiği ve İmar Barışı adı altında çıkarılan yasanın, bu tür yapıların tekrardan yasallaşma girişiminden kaynaklandığıdır. Dolayısıyla amaç burada belediyeleri yıpratırken, bir taraftan da kendi yapmış oldukları uygulamaların önünde legal bir durum oluşturma girişimi. Bence öncelikle İmar Barışı'nı tartışmak lazım Türkiye'de. Bu tür yapıların hepsine İmar Barışı'ndan sonra af verilmiş. Hiçbir yetki de belediyelere verilmemiş. Yapı kayıt belgeleri belediyeler tarafından değil bakanlık tarafından beyan usulüyle veriliyor. Tartışmalı. O binayla ilgili biz bakanlığa görüşlerini sorduk. Herhangi bir sıkıntı varsa, 'yasadan sonra yapıldı mı' diye, sorduk. Tabi ki yıkım konusunda da gerekli tebligatları yapacağız ve yıkmazlarsa da biz bizzat gidip, kendimiz yıkacağız.

'O VİLLAYA SADECE MİSAFİRLİĞE GİTTİM'

Villa sahibinin kendisinin şoförü olduğuna dair ortaya çıkan iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirten Erdem, Bizim belediyemizde iki yıl önce çalışıyordu. Ancak daha sonra kendisi ailesini gerekçe göstererek, ayrıldı. Şu anda kendi işini yapıyor. Yani bu konuyu benimle ilgilendirmek kadar yanlış bir şey olamaz. Benim başka bir özel hayatım var. Özel hayatlarla yapılan işlerle yorum yapılmasını doğru bulmuyorum. Şahsın bina ile ilgili ne kadar harcama yaptığını bilmiyorum. Bizde iki yıl önce çalışırken, işten ayrıldı. Anladığım kadarıyla aileden gelen maddi kaynaklardan dolayı, buradaki kaynakları yeterli bulmadığı için ayrıldığını söylediler. Ben de 1-2 defa binaya gittim. Ama dediğim gibi yapı barışından İmar Barışı'ndan faydalanmış olan bir yapıya misafir olarak gittim ve orada da bulundum. Daha sonra şikayet üzerine ekipleri de gönderdim. Yapı kayıt belgesini gösterdikleri zaman, bununla ilgili benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yapı kayıt belgesi tamamen bakanlık tarafından veriliyor. Yasanın içinde de şöyle bir şey var; 'Yapı kayıt belgesi almış olan binalarda belediyeler tarafından herhangi bir şekilde ceza kesilmiş olsa dahi, o paralar ödenmez' diye bir kayıt var. Yani biz oraya herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bu nedenle bakanlığa gönderiyoruz bu işlemleri. Çünkü o tarihteki uydu fotoğraflarının hiçbiri bizde yok.

'İDDİALARINI KANITLASINLAR, BAŞKANLIKTAN İSTİFA EDERİM'

Villanın önüne belediye ekipleri tarafından asfalt döküldüğü yönündeki iddialarla ilgili olarak da Başkan Turgay Erdem, Bunu da çıkan haberlerde izledim. Böyle bir şey mümkün değil. Orada asfalt da yok. Anladığım kadarıyla yapı sahibi kendi evinin önüne parke kilit taşları döşettirmiş. Faturaları da muhtemelen kendisindedir. Eğer belediye bütçesinden bir tek kuruş orada harcandığına dair bir veriye ulaşsınlar, bütün her şeyimi açarım, belediye başkanlığından istifa ederim. Böyle bir şey mümkün değil. Özellikle benim üzerimden yapılan bu algı operasyonu ile ilgili hukuki mücadelemi de başlattım. Bunu yapanlarla ilgili de gerekli yasal işlemleri uygulatacağım diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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