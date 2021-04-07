BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI TURGAY ERDEM, 2 YILIN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTI - Son Dakika

BURSA'da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2 yıllık icraatlarını değerlendirdi. Erdem, "Temiz havası, temiz suyu, temiz toprağı olan, sağlıklı gıda üretebilen ülkeler geleceğin en güçlü ve en zengin ülkeleri olacak. Nilüfer'i, işte o geleceğe hazırlıyoruz. Bu yüzden çevre sağlığına ve tarımsal üretime yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu yüzden Nilüfer'in 'sanayi kenti' kimliğini mevcut haliyle korumak ama 'tarım kenti' kimliğini büyütmek istiyoruz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Nikahevi'nde düzenlediği toplantıda 2 yıldır yapılanları anlattı. Nilüfer ilçesinin başlangıçta sadece toplu konut bölgesi olduğunu söyleyen Erdem, "1987 yılında ilçe statüsüne kavuşan Nilüfer, başlangıçta sadece Bursa'nın toplu konut bölgesiydi. Çok hızlı büyüdü. Kurulduğunda tahmini 50 bin kişinin yaşadığı Nilüfer'de bugün yaklaşık 485 bin kişi yaşıyor. 34 yılda neredeyse 10 kat artan nüfusu buraya çeken şey, sadece planlı yapılaşma değil, aslında sunulan yaşam biçimi oldu. Kente kimlik kazandırmak için hummalı çabaya girişen Nilüfer Belediyesi, bu 'otelkent'i 'kültür-sanat ve spor kenti' haline getirdi. Bursa'da odak kayması oluşturdu. Eskiden kültürel etkinliklere ulaşmak için Nilüferliler kent merkezine giderdi. Oysa şimdi aynı amaçla bütün Bursa Nilüfer'e geliyor" diye konuştu.

'NİLÜFER'E 'TARIM KENTİ' KİMLİĞİ KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Nilüfer'de tarım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Erdem, "Bugün bütün Türkiye Nilüfer'i, çağdaş kent kimliğinin yanı sıra, 'sanatın ve sanatçının dostu' kent olarak tanıyor. Kimliğimizle gurur duyuyor ve bu kimlikle yürümeye devam ediyoruz. Öncelikle Nilüfer'e bugün sahip olduğu değerleri kazandıran, bu kente emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza ama en çok da, önceki dönem belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyoruz. Bizler kendisinden devraldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak ve bu kentin renklerine yeni renkler eklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilindiği gibi 8 sanayi bölgesini barındıran ve bu yönüyle üretimin-emeğin kenti olan Nilüfer, aynı zamanda tarımsal üretim potansiyeli çok yüksek bir kent. Biz bu dönem, işte o potansiyeli harekete geçirmek ve Nilüfer'e 'Tarım Kenti' kimliğini kazandırmak istiyoruz" dedi.

'HEM EKONOMİK KRİZ HEM DE PANDEMİ, TOPLUMU ÇOK YORDU'

Temiz havası, temiz suyu, temiz toprağı olan, sağlıklı gıda üretebilen ülkeler geleceğin en güçlü ve en zengin ülkeleri olacağını belirten Erdem, şunları söyledi:

"Nilüfer'i, işte o geleceğe hazırlıyoruz. Bu yüzden çevre sağlığına ve tarımsal üretime yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu yüzden Nilüfer'in 'sanayi kenti' kimliğini mevcut haliyle korumak ama 'tarım kenti' kimliğini büyütmek istiyoruz. Hem ekonomik krizin hem de pandeminin toplumu hayli yorduğu bu dönemdeyiz. Bu koşullar bizim önceliklerimizi de değiştirdi. Tarıma yönelmekle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlarken, öte yandan halk sağlığına yönelik hizmetlere daha çok ağırlık vermek durumunda kaldık. Kitleleri bir araya getirecek tüm çalışmalarımızı durdurduk. Örneğin meslek edindirme ile kültür-sanat ve spor alanındaki tüm eğitim çalışmaları ve etkinliklerimizi durdurduk. Bunları mümkün olduğunca dijital ortamlara taşıdık."