Bursa Nilüfer'de Su Kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi, Fadıllı Mahallesi ve civarında 27.12.2018 tarihinde 08: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:16 Kaynak: İHA
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