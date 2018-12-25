Son Dakika Haberleri: Bursa Nilüfer'de Su Kesintisi

Bursa Nilüfer'de Su Kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Nilüfer'de Su Kesintisi, System.String[]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi, Fadıllı Mahallesi ve civarında 27.12.2018 tarihinde 08: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:16 Kaynak: İHA

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