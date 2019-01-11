Son Dakika Haberleri: Bursa’nın 111 firması küresel alıcılarla buluştu

Bursa’nın 111 firması küresel alıcılarla buluştu

55 dakika önce

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ev tekstil fuarı Heimtextil'de üreticilerin yeni koleksiyonları küresel alıcıların beğenisine sunuldu.

Bursa’nın 111 firması küresel alıcılarla buluştu, System.String[]
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ev tekstil fuarı Heimtextil'de üreticilerin yeni koleksiyonları küresel alıcıların beğenisine sunuldu. Fuarda 17 farklı alanda 3 binden fazla stand kuruldu. Türkiye'den 285 firmanın katıldığı fuara 111 katılımcı ile Bursa damgasını vurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:05 

Frankfurt, Almanya, Bursa, Ekonomi
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