Bursa’nın 111 firması küresel alıcılarla buluştu
55 dakika önce
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ev tekstil fuarı Heimtextil'de üreticilerin yeni koleksiyonları küresel alıcıların beğenisine sunuldu.
Almanya
'nın Frankfurt
kentinde düzenlenen ev tekstil fuarı Heimtextil'de üreticilerin yeni koleksiyonları küresel alıcıların beğenisine sunuldu. Fuarda 17 farklı alanda 3 binden fazla stand kuruldu. Türkiye
'den 285 firmanın katıldığı fuara 111 katılımcı ile Bursa
damgasını vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:05
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