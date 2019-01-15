Son Dakika Haberleri: “Bursa’nın 17 ilçesinde de dönüşümü gerçekleştireceğiz”

“Bursa’nın 17 ilçesinde de dönüşümü gerçekleştireceğiz”

1 saat önce

Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, "Bursa'nın her köşesinde, her mahallesinde kentsel yenileme yapacağız" dedi.

“Bursa’nın 17 ilçesinde de dönüşümü gerçekleştireceğiz”, System.String[]
Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, "Bursa'nın her köşesinde, her mahallesinde kentsel yenileme yapacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34 

Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi, Nilüfer, Bursa, Ekonomi
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