“Bursa’nın 17 ilçesinde de dönüşümü gerçekleştireceğiz”
1 saat önce
Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, "Bursa'nın her köşesinde, her mahallesinde kentsel yenileme yapacağız" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, "Bursa'nın her köşesinde, her mahallesinde kentsel yenileme yapacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34
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