Son Dakika Haberleri: Bursa’nın 2020-2024 stratejik planında aslan pay ‘ulaşıma’
Son Dakika Ekonomi Haber

Bursa’nın 2020-2024 stratejik planında aslan pay ‘ulaşıma’

9 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başta ulaşım olmak üzere önümüzdeki 5 yılda kentin problemlerini gidermede yararlanacağı 2020-2024 Stratejik Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'oybirliğiyle' kabul edildi.

Bursa’nın 2020-2024 stratejik planında aslan pay ‘ulaşıma’, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başta ulaşım olmak üzere önümüzdeki 5 yılda kentin problemlerini gidermede yararlanacağı 2020-2024 Stratejik Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'oybirliğiyle' kabul edildi. Kent ulaşımına 2 milyar 679 milyon 130 bin TL'lik bütçe planlaması yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP lideri Bahçeli'nin kalp ameliyatına giren cerrahın evini soydular! O anlar kamerada
İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası! Galatasaray derbisinde yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:34:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa’nın 2020-2024 stratejik planında aslan pay ‘ulaşıma’
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]