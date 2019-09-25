Bursa’nın 2020-2024 stratejik planında aslan pay ‘ulaşıma’

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başta ulaşım olmak üzere önümüzdeki 5 yılda kentin problemlerini gidermede yararlanacağı 2020-2024 Stratejik Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'oybirliğiyle' kabul edildi. Kent ulaşımına 2 milyar 679 milyon 130 bin TL'lik bütçe planlaması yapıldı.