Bursa’nın 2020-2024 stratejik planında aslan pay ‘ulaşıma’
9 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başta ulaşım olmak üzere önümüzdeki 5 yılda kentin problemlerini gidermede yararlanacağı 2020-2024 Stratejik Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'oybirliğiyle' kabul edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başta ulaşım olmak üzere önümüzdeki 5 yılda kentin problemlerini gidermede yararlanacağı 2020-2024 Stratejik Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'oybirliğiyle' kabul edildi. Kent ulaşımına 2 milyar 679 milyon 130 bin TL'lik bütçe planlaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:25
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