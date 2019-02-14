Bursa’nın 2050 yılına kadar içme suyu sorunu olmayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'daki yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'daki yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştiği, ayrıca Bursa'nın 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamayacağı kaydedildi.

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