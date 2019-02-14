Bursa’nın 2050 yılına kadar içme suyu sorunu olmayacak
1 saat önce
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'daki yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'daki yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştiği, ayrıca Bursa'nın 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamayacağı kaydedildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:45
Pazarlama Sorumlusu Patronun Odasında Kendini Başından Vurdu
Pazarlama Sorumlusu, Patronunun Odasında İntihar Etti
Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursalılar da Tanzim Satış İstiyor
Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak