Son Dakika Haberleri: Bursa’nın 2050 yılına kadar içme suyu sorunu olmayacak

Bursa’nın 2050 yılına kadar içme suyu sorunu olmayacak

1 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'daki yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bursa’nın 2050 yılına kadar içme suyu sorunu olmayacak, System.String[]
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'daki yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştiği, ayrıca Bursa'nın 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamayacağı kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:45 

Devlet Su İşleri, Bursa, Ekonomi
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