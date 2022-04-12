Bursa'nın 24 saat açık kütüphanesinde iftar ve sahur veriliyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, Bursa'da 7 gün 24 saat hizmet veren Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesinde kitap okuyup ders çalışan öğrenciler için iftar ve sahur veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin istifadesine sundukları kütüphanede, ramazan sofraları kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İnsana dokunacak işleri önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uyumayan kütüphanemiz yapılmadan önce bu mekan toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak, haftada 1 saat kullanılan bu ortamı, 365 gün 24 saat dolu dolu kullanılabilecek bir yer haline getirdik. Bu bağlamda amacımıza ulaştık. Açıldığı günden bu yana 200 bini aşkın gencimizi misafir ettiğimiz kütüphanemizde ramazan ayında da yüzlerce gencimizi ağırlıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, gençlerimize iftar ve sahur ikramında bulunuyor, onlarla aynı sofraları paylaşıyoruz."