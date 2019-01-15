Bursa'nın 3 İlçesinde Okullara 'Kar' Tatili
16 dakika önce
BURSA'nın Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli ilçesinde, yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
BURSA'nın Büyükorhan
, Harmancık
ve Orhaneli
ilçesinde, yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa
'nın yüksek kesimlerde kar etkili olurken Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayıldı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:18 Kaynak: DHA
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