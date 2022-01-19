Bursa'nın 4 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika

BURSA'da kar yağışının etkili olduğu İnegöl, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bursa'nın yüksek kesimleri ile İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İnegöl, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde buzlanma nedeniyle yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı eğitime 1 gün ara verildi. İnegöl Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Meteorolojiden alınan bilgi doğrultusunda kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle, ilçemizdeki özel ve resmi okullarımızın tamamında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel öğretim kurslarında ve muhtelif kurslarda 19/01/2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile olan personelimiz de 19/01/2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır."