Bursa'nın 7 asırlık tarihi bölgesi turizme daha fazla katkı sağlayacak - BURSA - Son Dakika

Bursa'nın 7 asırlık tarihi bölgesi turizme daha fazla katkı sağlayacak - BURSA

12.11.2020 11:03

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, Bursa'da 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin, hayata geçirilecek projelerle turizme daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan, Bursa'da 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin, hayata geçirilecek projelerle turizme daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın öncülüğünde, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafındaki silueti bozan kamu binalarının yıkım işlemleri tamamlandı.

Bu sayede 600 yıllık Ulu Cami, Cemal Nadir Caddesi'nden de görünür hale geldi. Toplam 40 binanın yıkılması planlanan bölgede uygulanacak projenin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesince proje yarışma süreci başlatıldı.

Osmanlı Devleti'nin ilk başkentlerinden olan, tarihi camiler, hamamlar, medreseler, türbeler ve sivil mimarinin önemli eserlerini barındıran Bursa'daki bölgenin tarihi özelliklerine uygun olarak yeşile kavuşturulması da amaçlanıyor.

Ulu Cami'nin etrafındaki yaklaşık 480 dönümlük alanda, Bursa'nın fethinin ardından peyderpey yapılan han, arasta, bedesten, pazar yerleri ve iç içe geçmiş çarşılardan oluşan bölgenin yeni projelerle turizme daha fazla hizmet etmesi planlanıyor.

"Burası turistler için bir toplanma yeri olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, Osmanlı'yı devlet haline getiren Bursa'nın en önemli bölgelerinden birinin Hanlar Bölgesi olduğunu söyledi.

Projeyi uyguladıkları alanda çok sayıda tarihi eserin yer aldığını belirten Aktaş, şunları aktardı:

"Projeyi uyguladığımız alan, 14 han, bir bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, bir okul ve 3 türbeden oluşan, aynı zamanda da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan 480 dönümlük çok özel bir yer. Proje kapsamında yıkım işlemlerine başladık. Özellikle 3 kamu binası, Merkez Bankası, Kızılay, İŞKUR binalarıyla alakalı yıkım işlemleri tamamlandı. Akabinde kamulaştırma çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle tarihi dokunun ortaya çıkarılması, açık hava müzesi mesabesinde olan bu alanın ortaya çıkartılması noktasında bu binaların yıkılması çok önemli bir konu. Burası turistler için bir toplanma yeri olacak. Farklı sosyal, kültürel etkinliklerin yapılabilmesi için o tarihi algının daha iyi solunabilmesi, daha iyi görülebilmesi adına da önemli altyapı oluşturacak."

"2022 sonlarında inşallah hayat bulmuş olacak"

Proje kapsamında Osmanlı Devleti'nin Bursa'daki ilk mahallelerinden Hisar bölgesiyle de bağlantı kurulacağını ifade eden Alinur Aktaş, alanlarla alakalı bir proje yarışması başlattıklarını aktardı.

Mimari Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi yarışmasında en iyi ve en doğru projeyi bulmaya çalışacaklarını kaydeden Aktaş, "Proje kapsamında 3 adet 1 katlı, 18 adet 2 katlı, 5 adet 3 katlı, 5 adet 6 katlı, 6 adet 6 katlı ve 3 adet de 7 katlı olmak üzere toplam 40 bina bulunmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a verdikleri sonsuz destek ve katkı için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Projenin sadece Bursa'ya değil Türkiye'ye değer katacağını vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Hanlar Bölgesi, Bursa için çok özel, Osmanlı'nın ilk başkentlerinden olması hasebiyle çok önemli bir nirengi noktası. Bu projeyi birçok belediye başkanımız, birçok siyasi büyüğümüz arzu etti fakat işin hem hukuki boyutu hem de mali boyutunun çok yüksek olması bugüne kadar buna cesaret edilememesi gibi bir durumla bizi karşı karşıya bıraktı. Bursa olarak heyecanlıyız çünkü Türkiye'nin kazanımı olacak bu proje, 2022 sonlarında inşallah hayat bulmuş olacak."

Bursa'nın 7 asırlık tarihi bölgesi turizme daha fazla katkı sağlayacak - BURSA
Bursa'nın 7 asırlık tarihi bölgesi turizme daha fazla katkı sağlayacak - BURSA
Bursa'nın 7 asırlık tarihi bölgesi turizme daha fazla katkı sağlayacak - BURSA
Bursa'nın 7 asırlık tarihi bölgesi turizme daha fazla katkı sağlayacak - BURSA

UNESCO Dünya Mirası, Alinur Aktaş, Osmanlı, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'nın 7 asırlık tarihi bölgesi turizme daha fazla katkı sağlayacak - BURSA - Son Dakika


Son Dakika

Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek Tehlikeli yolculuk! Tutunduğu kamyonetten düştü, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
10:26
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi         
10:05
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
23:53
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 11:19:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'nın 7 asırlık tarihi bölgesi turizme daha fazla katkı sağlayacak - BURSA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei