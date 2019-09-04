Bursa’nın 8 aylık ihracat karnesi 9.7 milyar dolar oldu

TİM ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre yılın 8 aylık döneminde Bursa'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,12 gerileyerek 9 milyar 757 milyon 786 bin dolar oldu. Ağustos ayındaysa 953 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 1,59 artış kaydedildi.