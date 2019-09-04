Son Dakika Haberleri: Bursa’nın 8 aylık ihracat karnesi 9.7 milyar dolar oldu
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Bursa’nın 8 aylık ihracat karnesi 9.7 milyar dolar oldu

2 saat önce

TİM ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Bursa’nın 8 aylık ihracat karnesi 9.7 milyar dolar oldu , System.String[]

TİM ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre yılın 8 aylık döneminde Bursa'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,12 gerileyerek 9 milyar 757 milyon 786 bin dolar oldu. Ağustos ayındaysa 953 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 1,59 artış kaydedildi.

İhracat, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:14 
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