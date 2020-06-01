Bursa'nın ana yolları sokağa çıkma kısıtlamasında yenilendi - Son Dakika

Bursa'nın ana yolları sokağa çıkma kısıtlamasında yenilendi

Bursa'nın ana yolları sokağa çıkma kısıtlamasında yenilendi Ulaşımdaki konfor köprülere de yansıdı Bursa'da sokağa çıkma yasağı uygulamalarında yaklaşık 28 kilometrelik güzergahta 80 bin ton asfalt dökerek ana yolları yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, normalleşme öncesi uygulanan son...

Bursa'nın ana yolları sokağa çıkma kısıtlamasında yenilendi

Ulaşımdaki konfor köprülere de yansıdı

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma yasağı uygulamalarında yaklaşık 28 kilometrelik güzergahta 80 bin ton asfalt dökerek ana yolları yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, normalleşme öncesi uygulanan son sokak kısıtlaması çerçevesinde de köprülü kavşaklardaki köprü birleşim noktalarının bakımını yapıyor. Sokak kısıtlamalarını fırsat bilip Bursa caddelerine serdikleri asfalt ile ulaşıma konfor getirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sürüş rahatlığını şehir merkezindeki köprülü kavşaklarda da sağlamak için geniş çaplı çalışma yaptıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta 11 Nisan'dan itibaren hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, normal zamanda trafik yükü sebebiyle müdahale etmenin mümkün olmadığı bütün ana arterlerde başlattığı asfaltlama çalışmalarıyla yolları daha konforlu hale getirdi. Son 6 haftalık periyotta Mudanya yolu, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Namazgah, İpekçilik ile Gökdere - Acemler arasında yıllardır bakımları yapılamayan yollar sil baştan yenilendi. Sadece sokağa çıkma yasaklarında yapılan çalışmalarla bugüne kadar 28 kilometrelik güzergah, yaklaşık 80 bin ton asfalt dökülerek sil baştan yenilendi.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren Türkiye genelinde kontrollü normalleşme sürecine geçilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi normalleşme öncesi uygulanan son sokağa çıkma yasağını da en iyi şekilde değerlendirdi. Ana arterlerdeki köprülü kavşaklarda zaman içinde yıpranan köprü bağlantı noktaları yapılan çalışma ile daha konforlu hale getirildi. Hizmete açıldığı 2006 yılından bu yana yoğun olarak kullanılan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı köprülü kavşağında köprü birleşim derz detayları yıllar içerisinde araç kullanımına bağlı olarak deformasyona uğrarken, malzeme yapı yorgunluğuna bağlı olarak asfalt çökmeleri oluşmuştu. Sürüş konforu ve emniyet açısından ciddi riskler taşıyan bu durum yapılan çalışmalarla ortadan kaldırıldı. Dünya üzerinde yapılan yeni teknolojiler ile kaliteli yollarda kullanılan "visko elastik bağlayıcı epoksi ve bitüm esaslı derz dolgu sistemleri" ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde derz yenilene çalışması tamamlandı.

Trafik peyderpey rahatlayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı köprülü kavşağında yapılan çalışmaları inceledi. 2-2.5 aylık sokak kısıtlamalarını fırsata çevirdiklerini ve ana arterlerde kapsamlı bir asfalt-yol düzenleme mesaisi uyguladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, sıranın köprülü kavşaklara geldiğini ifade etti. İlk günden itibaren ulaşımı birinci öncelik olarak gördüklerini ve bu doğrultuda adımlar attıklarını söyleyen Başkan Aktaş, Bursa trafiğini rahatlatacak düzenlemelerin zaman içerisinde peyderpey hizmete gireceğini vurguladı. Ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak için ufak gibi gözüken fakat işlevde önemli faaliyetleri bir bir devreye aldıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Şu anda bulunduğumuz alan, Fatih Sultan Mehmet köprüsü. Burada zaman içerisinde köprü ve yol eklerinde, derz boşluklarında sürüş kalitesini olumsuz etkileyen durumlar oluştu. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek, onlarla alakalı çalışmaları tamamlıyoruz" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, köprü tadilat işlerinde 'visko elastik bağlayıcı epoksi ve bitüm esaslı derz dolgu sistemleri' denilen yeni bir tekniği denediklerini açıkladı. Aşınmaya dayanıklı bu yöntemi daha önce Yunuseli Alman Kanalı'nda uyguladıklarını ve başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Şimdi bu sistem, Fatih Sultan Mehmet köprüsüne geldi. Daha sonra da Demirtaş, Hacıvat, Balıklıdere, Deliçay ve BUTTİM köprülü kavşakları ile tamir ihtiyacı hissedilen diğer bölgelerde hayata geçirilecek. Yepyeni, elastik bir malzeme. Sürüş kalitesini etkilemeyen, uzun yıllar sağlıklı şekilde hizmet verecek vasıfta. Bu konuda ciddi şikayetler alıyorduk. İnanıyorum ki yarından itibaren hem görsel hem de sürüş kalitesi anlamında güzel bir sonuç verecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Köprüleri de daha konforlu hale getirecek çalışma, Demirtaş, Hacivat, Balıklıdere, Deliçay ve Buttim Köprülü kavşakları ile tamirat gerektiren tüm şehir içi yollarda uygulanacak.

Bursa'nın ana yolları sokağa çıkma kısıtlamasında yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa'nın ana yolları sokağa çıkma kısıtlamasında yenilendi - Son Dakika

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