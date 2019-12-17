Bursa'nın asırlık firması ile bilimsel iş birliği - Son Dakika
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Bursa'nın asırlık firması ile bilimsel iş birliği

6 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa'da yaklaşık bir asırdır hazır yiyecek sektöründe bulunan Rifat Minare firması ile iş birliği protokolü imzaladı.

Bursa'nın asırlık firması ile bilimsel iş birliği, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa'da yaklaşık bir asırdır hazır yiyecek sektöründe bulunan Rifat Minare firması ile iş birliği protokolü imzaladı.


BUÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri, Gemlik'te kurulu bulunan Rifat Minare Konserve Fabrikası'nda staj yapabilecek. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve firma Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Minare arasında imzalanan protokol ile çeşitli tez uygulamaları ve araştırmaların yanı sıra Ziraat Fakültesinde üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi de mümkün olacak. Protokol imza töreninde konuşan Kılavuz, firma ile karşılıklı iş birliği adımlarının atılması noktasında önemli bir protokol imzalayacaklarını kaydetti. Üniversitenin ciddi bir bilgi birikimine sahip olduğunun altını çizen Kılavuz, "Mevcut akademik kadromuz sahip olduğu potansiyelin toplumla paylaşılması gerekiyor. İnşallah bunu yeni dönemde iyi bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Bu konuda bizlere destek verdiği için Rifat Minare firmasına teşekkür ediyorum. İş birliğinin taraflara, ülkemize ve insanlığa faydalar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.


Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Minare ise geçmiş dönemde öğretim görevlisi olarak üniversitelerde ders verdiğini kaydetti. Öğrencilerin eğitimlerinin geliştirilmesi konusunda firma olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını söyleyen Nevzat Minare, "İnşallah yeni dönemde ve yeni akademisyenlerimizin katkıları ile öğrenciler çok daha istekli ve çok daha azimli olarak eğitimlerine devam edeceklerdir. Bizler de firma olarak bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çalışmalar yürütmek istiyoruz. Ziraat Fakültesi ile staj, bilimsel iş birliği ve ürünlerin değerlendirilmesi noktasında çalışacağız. Üniversite yönetimine bizlere bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz" dedi.


Törende BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur, akademisyenler ve firma temsilcileri de hazır bulundu. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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