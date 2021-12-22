Üye Girişi
Bursa'nın barajları doluyor...Yoğun kar yüreklere su serpti - Son Dakika

Bursa'nın barajları doluyor...Yoğun kar yüreklere su serpti

22.12.2021 09:47
Bursa'nın barajları doluyor...Yoğun kar yüreklere su serpti

Bursa'da barajların doluluk oranları geçen yıla nazaran daha iyi seviyeye ulaştı.

Bursa'da barajların doluluk oranları geçen yıla nazaran daha iyi seviyeye ulaştı. Hiç yağış olmaması halinde Bursa'nın 90 günlük suyu bulunuyor. Ancak Uludağ'a şimdiden 65 santimetre kar yağması sevindirdi. Alınan tedbirler, yağmur ve kar yağışıyla Bursa'nın 2022 yılında su sıkıntısı yaşamayacağı ifade edildi.

Bursa'nın içme suyunu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesi 2021 Ocak ayı verilerine göre daha iyi seviyelere ulaştı. 2021 yılının Ocak ayında Doğancı Barajı'nda su seviyesi yüzde 25, Nilüfer'de ise yüzde 7 olarak ölçülürken, 2021 Aralık ayı itibariyle Doğancı'da yüzde 57, Nilüfer'de yüzde 15 seviyelerine ulaştı. Hiç yağış olmaması halinde yetkililer 90 günlük su olduğunu açıkladı.

Uludağ'da kar kalınlığının 65 santimetreyi geçmesi ve henüz kış başı olması sebebiyle bu yıl barajlarda doluluk oranının yüzde 100 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bursa'nın 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamaması için Çınarcık barajının suyunun Bursa'ya getirilmesi için çalışmalar Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ediyor.

(Samet Doğru - Zafer Peker-İHA)

Bursa'nın barajları doluyor...Yoğun kar yüreklere su serpti
Bursa'nın barajları doluyor...Yoğun kar yüreklere su serpti

Uludağ, Bursa, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'nın barajları doluyor...Yoğun kar yüreklere su serpti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:38 DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir
09:36 Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
09:26 Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu
09:10 Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompayı değil ÖTV'yi etkileyecek
09:09 Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan misilleme iması: Dudayev Parkı'na karşı, Öcalan heykeli tehdidi
09:07 Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
08:55 Tozkoparan dizisinde oynayan Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandı!
08:51 TCDD'de torpil skandalı! Sayıştay, 52 üst düzey yöneticiyi tespit etti
08:46 Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
08:44 Madagaskar'da İçişleri Bakanı helikopter kazasından 12 saat yüzerek kurtuldu
Ankara'da planlı cinayet! Husumetlisini iş yerinde başından vurarak öldürdü Ankara'da planlı cinayet! Husumetlisini iş yerinde başından vurarak öldürdü         
09:46
Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!         
09:36
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek         
19:57
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim         
12:44
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 09:54:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'nın barajları doluyor...Yoğun kar yüreklere su serpti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement